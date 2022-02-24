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"Нова пошта" передала армії 25 мільйонів

Четвер, 24 лютого 2022, 20:21

Компанія "Нова Пошта" передала армії підтримку у розмірі 25 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НП.

"Передаємо 25 млн гривень на підтримку Збройних Сил України, тим, хто  у всіх куточках країни прямо зараз захищає наш мир.

Зберігайте спокій, керуйтеся лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях. В цей складний час ми маємо бути згуртовані як ніколи", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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Нова пошта армія

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