"Нова пошта" передала армії 25 мільйонів

Компанія "Нова Пошта" передала армії підтримку у розмірі 25 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НП.

"Передаємо 25 млн гривень на підтримку Збройних Сил України, тим, хто у всіх куточках країни прямо зараз захищає наш мир.

Зберігайте спокій, керуйтеся лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях. В цей складний час ми маємо бути згуртовані як ніколи", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда