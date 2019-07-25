Укртелеком у Верховному Суді програв справу Ощадбанку на 1,5 мільярда

Ощадбанк відстояв у Верховному Суді свою позицію у спорі з Укртелекомом щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій, заборгованість за якими становить майже 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

"Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку на рішення Господарського суду м. Києва від 27.09.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.02.2019 та скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій про розірвання договору купівлі-продажу облігацій, укладеного між Ощадбанком та Укртелекомом", - зазначається у повідомленні.

Замість того Верховний Суд ухвалив нове рішення, яким повністю відмовив Укртелекому в задоволенні його позовних вимог до Ощадбанку.

"Верховним Судом нарешті було поставлено остаточну крапку в судовому спорі, що тривав майже два роки, та завдяки якому Укртелекому вдавалось уникати сплати боргу", - підкреслили у банку.

Як нагадали в Ощадбанку, 15 вересня 2015 року Укртелеком уклав із банком договір, згідно з яким Ощадбанк зобов’язався передати у власність Укртелекому, а останній - не пізніше 15 березня 2017 року прийняти та оплатити облігації ТОВ "ЕСУ" (власник контрольного пакета акцій Укртелекому) серії С у кількості 1 млн шт. за ціною 1 млрд грн плюс накопичений купонний доход за облігаціями.

У серпні 2017 року, щоб уникнути виконання зобов’язань за договором (сплати банку понад 1 млрд грн), Укртелеком подав до Господарського суду Києва позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року Верховний суд відхилив основні вимоги державного Укрексімбанку до Укртелекому у справі щодо викупу облігацій на 1,1 мільярда гривень.

Як повідомлялося, ще в 2015 році Укртелеком взяв на себе зобов'язання викупити у двох держбанків (Ощаду і Укрексімбанку) облігацій своєї материнської компанії ЕСУ (дочка СКМ) на суму 2 млрд гривень.

Економічна правда