Укртелеком в Верховном суде проиграл дело Ощадбанку на 1,5 миллиарда

Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда Киева от 27.09.2018 и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 18.02.2019 и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между Ощадбанком и Укртелекомом", - говорится в сообщении.

Вместо того Верховный Суд принял новое решение, которым полностью отказал Укртелекому в удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку.

"Верховным Судом наконец была поставлена ​​окончательная точка в споре, который длился почти два года, и благодаря которому Укртелекому удавалось избегать уплаты долга", - подчеркнули в банке.

Как напомнили в Ощадбанке, 15 сентября 2015 года Укртелеком заключил с банком договор, согласно которому Ощадбанк обязался передать в собственность Укртелекому, а последний - не позднее 15 марта-2017 принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ" (владелец контрольного пакета акций Укртелекома) серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд грн плюс накопленный купонный доход по облигациям.

В августе 2017 года, чтобы избежать выполнения обязательств по договору (уплаты банку более 1 млрд грн), Укртелеком подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными.

Напомним:

В октябре 2018 года Верховный суд отклонил основные требования государственного Укрэксимбанка к Укртелекому по делу о выкупе облигаций на 1,1 миллиарда гривень.

Как сообщалось, еще в 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощада и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ (дочка СКМ) на сумму 2 млрд гривен.

Экономическая правда