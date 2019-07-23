У Glovo прокоментували мітинг кур’єрів, які вимагали покращення умов праці

20 липня у компанії Glovo введені зміни щодо реструктуризації бонусної системи при формуванні доходу кур'єрів, однак працівники самостійно обирають, чи прийнятні ті чи інші умови, і можуть відключитися від платформи у будь-який момент.

Так прокоментували у Glovo акцію протесту, організовану кур'єрами сервісу доставки, які вимагали поліпшення умов праці.

"Наразі дохід кур'єра формується таким чином: нараховується базовий дохід та бонуси. За кожне виконане замовлення кур'єр отримує базовий дохід. Бонуси нараховуються за певну кількість виконаних замовлень", - зазначили у компанії.

При цьому, пояснили у Glovo, розмір бонусів може змінюватися, про що кур'єрів попереджують на онбординг сесіях при підключенні до платформи.

"Кур'єрів завжди інформують про введені зміни на щотижневих інформаційних сесіях і через інші канали комунікації Glovo. Glovo - вільна платформа, котра об'єднує партнерів, кур'єрів і користувачів. Всі кур'єри самостійно обирають, чи прийнятні ті чи інші умови для них на сьогоднішній день, та мають можливість відключитися від платформи у будь-який момент", - заявили у компанії.

Нагадаємо:

22 липня у центрі Києві відбулась акція протесту, організована кур'єрами сервісу доставки Glovo, які вимагали поліпшення умов праці.

Раніше в Glovo розповіли, на яких умовах працюють з ресторанами, і скільки можуть заробити кур'єри.

Читайте детальніше в публікації: На власному досвіді. Як я працювала в Glovo.

Економічна правда