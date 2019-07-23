У центрі Києва мітингували кур'єри Glovo: вимагали поліпшення умов праці

Інформатор

22 липня під офісом компанії Glovo у Києві на вулиці Старонаводницькій, 6-Б відбулась акція протесту, організована кур'єрами сервісу доставки Glovo, які вимагали поліпшення умов праці.

Про це повідомляє Інформатор, який побував на мітингу.

Зазначається, що мітингувальники вимагали відмовитися від нової системи нарахування зарплат у Glovo. Всього під стінами офісу компанії зібралися близько 25 осіб.

Як повідомили учасники мітингу, в компанії підняли зарплати кур'єрам, але разом із цим, підвищили й число доставок для отримання бонусів. Тепер, за словами мітингувальників, потрібно зробити понад 100 доставок на тиждень, щоб отримувати гідну оплату. Це практично ставить хрест на спробах деяких кур'єрів використовувати Glovo в якості основної роботи.

Крім того, на мітингу зазначили, що кур'єри Glovo по суті є тільки зареєстрованими користувачами програми, а не повноцінними працівниками. Це означає, що на них лягають витрати на паливо, амортизацію і страховку.

Повідомляється, що журналісти піднялися в офіс Glovo, аби співробітники копанні прокоментували ситуацію, що склалася, проте двері їм не відчинили.

Нагадаємо:

Раніше в Glovo розповіли, на яких умовах працюють з ресторанами, і скільки можуть заробити кур'єри.

Читайте детальніше в публікації: На власному досвіді. Як я працювала в Glovo.