В Glovo прокомментировали митинг курьеров, которые требовали улучшения условий труда
20 июля в компании Glovo введены изменения по реструктуризации бонусной системы при формировании дохода курьеров, однако работники самостоятельно выбирают, приемлемы ли те или иные условия для них, и могут отключиться от платформы в любой момент.
Так прокомментировали в Glovo акцию протеста, организованную курьерами сервиса доставки, которые требовали улучшения условий труда.
"Сейчас доход курьера формируется следующим образом: начисляется базовый доход и бонусы. За каждый выполненный заказ курьер получает базовый доход. Бонусы начисляются за определенное количество выполненных заказов", - отметили в компании.
При этом, пояснили в Glovo, размер бонусов может меняться, о чем курьеров предупреждают на онбординг сессиях при подключении к платформе.
"Курьеров всегда информируют о введенных изменениях на еженедельных информационных сессиях и через другие каналы коммуникации Glovo. Glovo - свободная платформа, которая объединяет партнеров, курьеров и пользователей. Все курьеры самостоятельно выбирают, приемлемы ли те или иные условия для них на сегодняшний день, и имеют возможность отключиться от платформы в любой момент", - заявили в компании.
Напомним:
22 июля в центре Киева состоялась акция протеста, организованная курьерами сервиса доставки Glovo, которые требовали улучшения условий труда.
Ранее в Glovo рассказали, на каких условиях работают с ресторанами, и сколько могут заработать курьеры.
Читайте детальнее в публикации: На собственном опыте. Как я работала в Glovo.
Экономическая правда
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