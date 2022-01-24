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Glovo придбала Zakaz.ua у Черновецького-молодшого – медіа

Понеділок, 24 січня 2022, 09:00
 
Zakaz.ua

Іспанська компанія Glovo (80% якої віднедавна належить Delivery Hero), домовилась про поглинання українського сервісу Zakaz.ua.

Про це повідомляє AIN.UA.

Угода оформлена у двох форматах: частина інвесторів отримали виплати готівкою, інша частина — 20% готівкою і 80% акціями Glovo.

За інформацією видання, основний акціонер Zakaz.ua, фонд Chernovetskyi Investment Group, обрав другий варіант. Це дозволить компанії максимізувати свій дохід від інвестицій у Zakaz.ua. 

За весь час існування CIG вклав у сервіс до 15 млн доларів і продовжував вкладати до останнього: компанія залишалась неприбутковою.

Інші інвестори отримали виплати готівкою і повністю припиняють свою участь у проєкті. Їх долі викупались по оцінці вище, ніж CIG оновив свою угоду з Glovo. 

Офіційно Glovo, скоріш за все, повідомить про підписання угоди 27 січня. 

За даними видання, переговори щодо ціни стартували від 15-20 млн доларів. Максимальна оцінка Zakaz.ua, яку дають інвестори, з якими поспілкувались журналісти, не перевищує 50 млн доларів. Скоріш за все, компанія не розкриє суму угоди. 

Для CIG угода з Glovo – можливість зробити екзит з Zakaz.ua, який фонд веде багато років, пише видання. Отримавши акції Glovo, фонд залишить у портфелі цінний актив на ринку, що розвивається, та отримає готівку для нових інвестицій. 

Для Glovo угода – це можливість отримати технологічні розробки Zakaz.ua та зростати ще швидше на ринку доставки не з ресторанів, а саме магазинів. 

Зазначається, що підписання угоди затягнулось через складний та довгий процес due diligence Zakaz.ua. 

Glovo скуповує сервіси в країнах Центрально-Східної Європи та активно інвестує у розвиток. Сьогодні Glovo оцінюється у 2,3 млрд євро.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що Glovo готується викупити Zakaz.ua за 60 млн доларів.

У Zakaz.ua заявили, що інформація щодо купівлі компанією Glovo не відповідає дійсності.

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Glovo Черновецький стартап компанії M&A

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