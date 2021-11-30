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Zakaz.ua спростовує інформацію щодо угоди з Glovo

Вівторок, 30 листопада 2021, 16:50
 
zakaz.ua

Український сервіс доставки Zakaz.ua заявив, що інформація щодо купівлі компанією Glovo не відповідає дійсності.

Про це у компанії повідомили виданню dev.ua.

"Zakaz.ua постійно веде переговори про раунди та залучення інвестицій - це нормальна практика для такого проєкту та цієї індустрії. І ми, відповідно, часто отримуємо запити від медіа подібного роду.

У той самий час ми не можемо обговорювати ні умови, ні учасників, ні суми - це, зрозуміло, конфіденційна інформація", - заявили в компанії.

Там додали, що є відкритою компанією і завжди раді повідомити публічно про свої угоди, коли є що повідомляти.

"І просимо з розумінням поставитись до того, що ми не коментуємо чутки", - зазначили в Zakaz.ua.

Нагадаємо:

Раніше ЗМі повідомляли, що іспанська компанія Glovo готується викупити український сервіс доставки Zakaz.ua, угоду оцінюють у близько 60 млн доларів.

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компанії Glovo

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