Zakaz.ua спростовує інформацію щодо угоди з Glovo
Український сервіс доставки Zakaz.ua заявив, що інформація щодо купівлі компанією Glovo не відповідає дійсності.
Про це у компанії повідомили виданню dev.ua.
"Zakaz.ua постійно веде переговори про раунди та залучення інвестицій - це нормальна практика для такого проєкту та цієї індустрії. І ми, відповідно, часто отримуємо запити від медіа подібного роду.
У той самий час ми не можемо обговорювати ні умови, ні учасників, ні суми - це, зрозуміло, конфіденційна інформація", - заявили в компанії.
Там додали, що є відкритою компанією і завжди раді повідомити публічно про свої угоди, коли є що повідомляти.
"І просимо з розумінням поставитись до того, що ми не коментуємо чутки", - зазначили в Zakaz.ua.
Нагадаємо:
Раніше ЗМі повідомляли, що іспанська компанія Glovo готується викупити український сервіс доставки Zakaz.ua, угоду оцінюють у близько 60 млн доларів.
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