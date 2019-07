В офісі інвестгрупи ICU - обшуки: компанія заявляє про тиск на бізнес

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві у рамках так званої справи "Роттердам+".

Про це з посиланням на заяву компанії повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Компанія заявляє, що раніше повністю задовольнила всі запити НАБУ на надання інформації, і розцінює ці слідчі дії "не інакше як спробу чинити на неї тиск, який має явний політичний контекст".

"Причиною цього тиску ICU бачить невдоволення нинішньою владою і її оточення реформами, проведеними їх попередниками, деякі з яких раніше працювали в ICU", - зазначається у заяві компанії 19 липня.

У ньому вказується, що група працює в штатному режимі, проте в даному випадку терпить супутній збиток, так як є суб'єктом економічної діяльності і не має ніякого відношення до політичних процесів у країні.

Згідно з повідомленням ICU, обшук проводиться в рамках так званої справи "Роттердам+" - відкритого в березні 2017 року кримінальної провадження стосовно посадових осіб НКРЕКП за фактом можливого порушення (№52017000000000209).

"Як законослухняна компанія, ICU забезпечила повне сприяння правоохоронцям, у черговий раз надавши всі витребувані документи. Претензій з боку правоохоронних органів щодо даних угод в компанію не надходило", - наголошується у заяві.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING інвестгруппа ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Під її управлінням перебувають активи в обсязі понад 500 млн дол.

Власником групи є її топ-менеджмент: керуючим партнерам Макарові Пасенюку і Костянтину Стеценко належить відповідно 45,011005% і 44,992663% акцій, ще 9,996332% - екс-міністру енергетики і вугільної промисловості Володимиру Демчишин. Колишній донедавна співвласник компанії Олександр Вальчишен у 2019 році продав свій пакет 6,58474% керуючим партнерам.

Раніше співвласником і головою ради директорів групи була Валерія Гонтарєва, яку за пропозицією п'ятого президента Петра Порошенка парламент у червні 2014 року затвердив на посаді голови Національного банку.

Крім цього, деякий час у ICU працював Дмитро Вовк, який згодом очолив НКРЕКП.

Як повідомлялося, Солом'янський райсуд Києва на початку 2018 року надав НАБУ доступ до документів ICU Investment Management Ltd. із купівлі в інтересах будь-яких осіб євробондів ДТЕК у період із березня 2015 року по квітень 2016 року і їх продажу з квітня 2016 до кінця 2017 року.

"У ході досудового розслідування встановлено, що компаніями - ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., що входять до групи ICU, де раніше працював глава НКРЕКП, у період із вересня 2015 року по травень 2016 року на Ірландській фондовій біржі здійснювало купівлю цінних паперів, емітентом яких є DTEK Finance plc", - зазначено в судових матеріалах.

За даними НАБУ, після ухвалення НКРЕКП Порядку формування прогнозної ОРЦ електроенергії (формули "Роттердам+") вартість куплених ICU євробондів ДТЕК зросла на 60%.

"Зазначені факти можуть свідчити про те, що завдяки ухваленою головою та членами НКРЕКП постановою №289 вартість куплених ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. єврооблігацій DTEK Finance plc. значно зросла, що дозволило невстановленим особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки", - зазначається у матеріалах НАБУ.

У ICU спростовують всі звинувачення і заявляють, що всі операції були ринковими і здійснені в повній відповідності з законодавством.

НАБУ підозрює членів НКРЕКП у змові в інтересах генкомпаній при затвердженні формули "Роттердам+".

НКРЕКП почало застосовувати новий порядок формування прогнозної ОРЦ на електроенергію з квітня 2016 року.

В Україні інвестгрупі ICU належить банківська група "Авангард", в яку, крім однойменного банку, входять також ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна", КУА - Адміністратор пенсійних фондів "АПінвест".

У її складі також відкритий пенсійний фонд "Династія", закритий недиверсифікований корпоративний інвестфонд "Інвестиційний капітал - стабільне зростання" і венчурні КІФ "Відновлення", "Інфініті профіт" і адвентура ".

ICU в 2018 збільшила активи під управлінням в Україні на 14% - до 3,5 млрд грн.

Нагадаємо, що в цю п'ятницю, 19 липня, НАБУ також проводить обшуки в корпорації "Богдан", а також в клубі "5 елемент".