НАБУ проводить обшуки у корпорації "Богдан"

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс", та у клубі "5 елемент".

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами", - зазначається у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація справи – ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організованою групою).

Розслідування детективи НАБУ здійснюють із квітня 2018 року.

Іншої інформації правоохоронці не повідомляють через необхідність збереження таємниці слідства.

Джерела "Української правди" повідомляли, що детективи НАБУ приїхали з обшуками до елітного спортклубу "5 елемент", що належить Петру Порошенку. Однак правоохоронців не пускали у приміщення, пояснюючи, що там приймальна народного депутата.

Нагадаємо:

У січня 2018 року волонтери повідомляли, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.

Пізніше повідомлялось, що структури Міністерства оборони самостійно закуповують запчастини та ремонтні послуги для санітарних автомобілів "Богдан".

Українська правда