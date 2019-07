В офисе инвестгруппы ICU - обыски: компания заявляет о давлении на бизнес

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела "Роттердам+".

Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает "Интерфакс-Украина".

Компания заявляет, что ранее полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации, и расценивает эти следственные действия "не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст".

"Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными их предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU", – говорится в заявлении компании 19 июля.

В нем указывается, что группа работает в штатном режиме, однако в данном случае терпит сопутствующий ущерб, являясь субъектом экономической деятельности и не имея никакого отношения к политическим процессам в стране.

Согласно сообщению ICU, обыск проводится в рамках так называемого дела "Роттердам+" – открытого в марте 2017 года уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения (№52017000000000209).

"Как законопослушная компания, ICU оказала полное содействие правоохранителям, в очередной раз предоставив все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов относительно данных сделок в компанию не поступало", – отмечается в заявлении.

Основанная в 2006 году специалистами из ING инвестгруппа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Под ее управлением находятся активы в объеме более 500 млн долл.

Владельцем группы является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежит соответственно 45,011005% и 44,992663% акций, еще 9,996332% - экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину. Бывший до недавнего времени совладелец компании Александр Вальчишен в 2019 году продал свой пакет 6,58474% управляющим партнерам.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должности главы Национального банка.

Помимо этого, некоторое время в ICU работал Дмитрий Вовк, впоследствии возглавивший НКРЭКУ.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева в начале 2018 года предоставил НАБУ доступ к документам ICU Investment Management Ltd. по покупке в интересах любых лиц евробондов ДТЭК в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года.

"В ходе досудебного расследования установлено, что компаниями – ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., входящими в группу ICU, где ранее работал глава НКРЭКУ, в период с сентября 2015 года по май 2016 года на Ирландской фондовой бирже осуществлялась покупка ценных бумах, эмитентом которых является DTEK Finance plc", - указано в судебных материалах.

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы "Роттердам+") стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.



"Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ постановлению №289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли", - говорится в материалах НАБУ.

В ICU опровергают все обвинения и заявляют: все операции были рыночными и осуществлены в полном соответствии с законодательством.

НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы "Роттердам+".

НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию с апреля 2016 года.



В Украине инвестгруппе ICU принадлежит банковская группа "Авангард", в которую, помимо одноименного банка, входят также ООО "Инвестиционный капитал Украина", компания по управлению активами (КУА) "Инвестиционный капитал Украина", КУА – Администратор пенсионных фондов "АПинвест".

В ее составе также открытый пенсионный фонд "Династия", закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Инвестиционный капитал – стабильный рост" и венчурные КИФ "Восстановление" ("Відновлення" - укр.), "Инфинити профит" и Адвентура".

ICU в 2018 увеличила активы под управлением в Украине на 14% - до 3,5 млрд грн.

Напомним, что в эту пятницу, 19 июля, НАБУ также проводит обыски в корпорации "Богдан", а также в клубе "5 элемент".