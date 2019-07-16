Всі розділи
Укр / Рус

Торгова війна: у Китаї пояснили Трампу сповільнення своєї економіки

Вівторок, 16 липня 2019, 12:53

Китай у вівторок відкинув твердження президента США Дональда Трампа, що Пекіну потрібна торгівельна угода зі Сполученими Штатами, оскільки китайська економіка сповільнюється.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок в Twitter Трамп заявив, що американські мита стали головним чинником уповільнення економічного зростання Китаю, і попередив, що Вашингтон може нагромаджувати тиск.

Офіційні дані у понеділок показали, що після двох кварталів торгової війни між США і Китаєм зростання ВВП Китаю впало до 6,2% в порівнянні з 6,6% в 2018 році.

Представник китайського зовнішньополітичного відомства Генг Шуан заявив, що темпи Китаю є "непоганими показниками", враховуючи глобальну економічну невизначеність, уповільнення світового зростання, і відповідно до зовнішніх очікувань.

"Що стосується так званого "оскільки економіка Китаю сповільнюється, тому Китай терміново сподівається досягти домовленості з американською стороною", це повністю хибно", - додав він.

"Я знову закликаю американську сторону наполегливо працювати з Китаєм і на основі взаємної поваги прагнути до досягнення взаємовигідної, безпрограшної угоди. Це відповідає інтересам обох країн і очікуванням міжнародного співтовариства", - підкреслив речник МЗС Китаю.

5 травня Трамп заявив про намір накласти 25-відсоткові мита на весь китайський імпорт у США обсягом 325 млрд доларів.

10 травня почали діяти підвищені до 25% мита США на китайські товари понад 5,7 тис. категорій загальною вартістю в 200 млрд доларів.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Китай США Трамп

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зростання китайської економіки сповільнилось до мінімуму за 27 років 15 липня 2019, 19:15
Податковий рай і швидкий старт. Навіщо починати бізнес в Гонконгу 15 липня 2019, 11:30
Економіка Китаю уповільнилась до мінімуму за 27 років 13 липня 2019, 16:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!