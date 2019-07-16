Торгова війна: у Китаї пояснили Трампу сповільнення своєї економіки

Китай у вівторок відкинув твердження президента США Дональда Трампа, що Пекіну потрібна торгівельна угода зі Сполученими Штатами, оскільки китайська економіка сповільнюється.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок в Twitter Трамп заявив, що американські мита стали головним чинником уповільнення економічного зростання Китаю, і попередив, що Вашингтон може нагромаджувати тиск.

Офіційні дані у понеділок показали, що після двох кварталів торгової війни між США і Китаєм зростання ВВП Китаю впало до 6,2% в порівнянні з 6,6% в 2018 році.

Представник китайського зовнішньополітичного відомства Генг Шуан заявив, що темпи Китаю є "непоганими показниками", враховуючи глобальну економічну невизначеність, уповільнення світового зростання, і відповідно до зовнішніх очікувань.

"Що стосується так званого "оскільки економіка Китаю сповільнюється, тому Китай терміново сподівається досягти домовленості з американською стороною", це повністю хибно", - додав він.

"Я знову закликаю американську сторону наполегливо працювати з Китаєм і на основі взаємної поваги прагнути до досягнення взаємовигідної, безпрограшної угоди. Це відповідає інтересам обох країн і очікуванням міжнародного співтовариства", - підкреслив речник МЗС Китаю.

5 травня Трамп заявив про намір накласти 25-відсоткові мита на весь китайський імпорт у США обсягом 325 млрд доларів.

10 травня почали діяти підвищені до 25% мита США на китайські товари понад 5,7 тис. категорій загальною вартістю в 200 млрд доларів.

Європейська правда