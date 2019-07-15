Понад 2 тисячі працівників Amazon страйкують через зарплату
Понад 2000 робітників семи центрів Amazon по всій Німеччині розпочали страйк через зарплату на щонайменше два дні.
Про це повідомила профспілка Verdi в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Виступи під девізом "Досить знижок на наші доходи" розпочалися в ніч на 15 липня і співпали з "прайм-днем" на Amazon, коли американський гігант роздрібної торгівлі онлайн пропонує своїм "прайм-клієнтам" знижки.
Amazon зіткнувся з тривалою боротьбою з профспілками в Німеччині щодо кращої оплати праці та умов працівників служби логістики, які почали часті страйки 2013 року.
Verdi заявила, що страйки почалися в центрах у Верне, Райнберзі, Лейпцигу, Грабені, Кобленці, а також у двох відділеннях в Бад-Херсфельді.
Amazon зауважує, що участь працівників у страйку є обмеженою і не має впливу на забезпечення клієнтів.
"Компанія повинна нарешті визнати колективні договори заробітної плати для секторів роздрібної торгівлі та поштових замовлень", - сказав представник Verdi.
Verdi також зажадала, щоб колективні угоди були обов'язковими для роздрібного сектору Німеччини.
Amazon має 12 складів в Німеччині. В неділю компанія заявила, що планує відкрити новий склад у Німеччині цьогоріч і створить понад 2800 робочих місць з постійними контрактами.
В Amazon раніше запевнили, що працівники спочатку отримують від 10,78 євро на годину, а за два роки зарплата становить у середньому 2397 євро на місяць. Такі показники, на думку працедавця, є конкурентними на німецькому ринку праці.
Нагадаємо:
У кінці 2018 року Amazon вдвічі підвищив мінімальну зарплату своїм працівникам.
У травні сотні співробітників McDonald's у США провели страйк через низькі зарплати.
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