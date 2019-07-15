Понад 2 тисячі працівників Amazon страйкують через зарплату

Понад 2000 робітників семи центрів Amazon по всій Німеччині розпочали страйк через зарплату на щонайменше два дні.

Про це повідомила профспілка Verdi в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виступи під девізом "Досить знижок на наші доходи" розпочалися в ніч на 15 липня і співпали з "прайм-днем" на Amazon, коли американський гігант роздрібної торгівлі онлайн пропонує своїм "прайм-клієнтам" знижки.

Amazon зіткнувся з тривалою боротьбою з профспілками в Німеччині щодо кращої оплати праці та умов працівників служби логістики, які почали часті страйки 2013 року.

Verdi заявила, що страйки почалися в центрах у Верне, Райнберзі, Лейпцигу, Грабені, Кобленці, а також у двох відділеннях в Бад-Херсфельді.

Amazon зауважує, що участь працівників у страйку є обмеженою і не має впливу на забезпечення клієнтів.

"Компанія повинна нарешті визнати колективні договори заробітної плати для секторів роздрібної торгівлі та поштових замовлень", - сказав представник Verdi.

Verdi також зажадала, щоб колективні угоди були обов'язковими для роздрібного сектору Німеччини.

Amazon має 12 складів в Німеччині. В неділю компанія заявила, що планує відкрити новий склад у Німеччині цьогоріч і створить понад 2800 робочих місць з постійними контрактами.

В Amazon раніше запевнили, що працівники спочатку отримують від 10,78 євро на годину, а за два роки зарплата становить у середньому 2397 євро на місяць. Такі показники, на думку працедавця, є конкурентними на німецькому ринку праці.

Нагадаємо:

У кінці 2018 року Amazon вдвічі підвищив мінімальну зарплату своїм працівникам.

У травні сотні співробітників McDonald's у США провели страйк через низькі зарплати.

Європейська правда