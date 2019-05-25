Сотні співробітників McDonald's у США провели страйк

Сотні співробітників мережі підприємств швидкого харчування McDonald's у США в четвер провели страйк на знак протесту проти низької зарплати, небезпечних умов роботи і сексуальних домагань.

Про це пише The Wall Street Journal, передає "Інтерфакс-Україна".

Кілька сотень співробітників McDonald's в 13 американських містах покинули свої робочі місця під час сніданків і обідів, коли в ресторанах був наплив відвідувачів, повідомили профспілки і правозахисні організації.

Страйки привели до істотних збоїв в роботі ряду ресторанів. Так, в Сент-Луїсі тимчасово призупинили роботу 10 закладів мережі.

Глава McDonald's Стів Істербрук написав у листі, адресованому сенаторові від штату Іллінойс Теммі Дакуорт, яка запросила у компанії відомості про політику щодо співробітників, що компанія поліпшила політику боротьби з домаганнями, провела для співробітників тренінги і відкрила "гарячу лінію" для скарг, пише WSJ.

"McDonald's прихильний боротьбі з домаганнями і упередженим ставленням на робочому місці", - написав Істербрук.

В окремому листі керівництво мережі повідомило, що початкова заробітна плата в ресторанах, що належать компанії, в середньому перевищує 10 доларів на годину, тоді як мінімальний розмір, встановлений федеральним урядом, становить 7,25 долара за годину.

При цьому компанія не встановлює розмір зарплат для франшизних підприємств, які керують понад 90% з 14 тис. ресторанів McDonalds в США, повідомило керівництво компанії.

У свою чергу, співробітники мережі підприємств швидкого харчування закликають підняти мінімальний розмір заробітної плати до 15 доларів на годину.

Нагадаємо, нещодавно McDonald's придбала розробника технологій штучного інтелектуDynamic Yield Ltd. Сума угоди не називається, проте, за даними The Wall Street Journal, вона складає близько 300 млн доларів. Це перше придбання McDonalds за останні кілька років і найбільше за останні два десятиліття.

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