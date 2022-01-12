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Лікарям підвищили мінімальну зарплату до 20 тисяч гривень

Середа, 12 січня 2022, 15:27
 
getty images

Кабінет міністрів постановив підвищити мінімальні заробітні плати лікарям та медперсоналу.

Про це відомо з документів до засідання уряду 12 січня.

А саме, мінімальну заробітну плату лікарям, що працюють у державних та комунальних медзакладах повний робочий день встановили на рівні 20 тисяч гривень.

Для середнього медперсоналу (фахівців з початковим/першим рівнем вищої медичної освіти) за таких умов "мінімалка" становитиме 13 500 грн.

Зазначається, що лікарі, які залучені лише до надання первинної медичної допомоги (або фахівців з команди такого лікаря) зможуть отримати підвищені зарплати лише якщо його обрали понад 70% пацієнтів оптимального обсягу.

Якщо ж лікар чи фахівець працюють неповний робочий день, оплата праці за новими вимогами здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.

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Нагадуємо

Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та окремо – в цілому. У ньому заклали підвищення "мінімалки" для лікарів заклали до 20 тисяч грн, а середнього медперсоналу – до рівні 13,5 тисяч грн. На це спрямують 2 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким передбачається підвищення мінімальної заробітної плати для медичних працівників.

Економічна правда



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