Рада ухвалила в першому читанні законопроект про сільськогосподарську кооперацію

Верховна Рада ухвалилазаконопроект №6527-д "Про сільськогосподарську кооперацію" в першому читанні.

Про це повідомив заступник голови аграрного комітету Верховної Ради Олександр Бакуменко (БПП).

"233 "за" в першому читанні. Наш комітет у найшвидший час підготує законопроект до другого читання і винесе його в сесійну залу для прийняття остаточного рішення", - написав він у Facebook.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, чинне законодавство у сфері с/г кооперації не дозволяє у повній мірі реалізувати потенціал кооперативів, а іноді і блокує їхній розвиток.

Даний законопроект покликаний врегулювати всі правовідносини зі створення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів із урахуванням міжнародних стандартів.

Як повідомлялося, в 2018 році уряд запустив програму розвитку сільськогосподарських кооперативів. Один із її пунктів - компенсація 70% вартості придбаного ними обладнання.

Детальніше читайте у колонці ЕП: "Аграрні кооперативи: чому фермерам вигідно дружити проти когось".

Економічна правда