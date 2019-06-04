Рада приняла в первом чтении законопроект о сельскохозяйственной кооперации
Верховная Рада приняла законопроект №6527-д "О сельскохозяйственной кооперации" в первом чтении.
Об этом сообщил замглавы аграрного комитета Верховной Рады Александр Бакуменко (БПП).
"233 "за" в первом чтении. Наш комитет в самое быстрое время подготовит законопроект ко второму чтению и вынесет его в сессионный зал для принятия окончательного решения", – написал он в Facebook.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, существующее законодательство в сфере с/х кооперации не позволяет в полной мере реализовать потенциал кооперативов, а иногда и блокирует их развитие.
Данный законопроект призван урегулировать все правоотношения по созданию, деятельности и прекращению сельскохозяйственных кооперативов с учетом международных стандартов.
Как сообщалось, в2018 году правительство запустило программу развития сельскохозяйственных кооперативов. Один из ее пунктов — компенсация 70% стоимости приобретенного ими оборудования.
Подробнее читайте в колонке ЭП: "Аграрные кооперативы: почему фермерам выгодно дружить против кого-то".
Экономическая правда
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