Рада приняла в первом чтении законопроект о сельскохозяйственной кооперации

Верховная Рада приняла законопроект №6527-д "О сельскохозяйственной кооперации" в первом чтении.

Об этом сообщил замглавы аграрного комитета Верховной Рады Александр Бакуменко (БПП).

"233 "за" в первом чтении. Наш комитет в самое быстрое время подготовит законопроект ко второму чтению и вынесет его в сессионный зал для принятия окончательного решения", – написал он в Facebook.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, существующее законодательство в сфере с/х кооперации не позволяет в полной мере реализовать потенциал кооперативов, а иногда и блокирует их развитие.

Данный законопроект призван урегулировать все правоотношения по созданию, деятельности и прекращению сельскохозяйственных кооперативов с учетом международных стандартов.

Как сообщалось, в2018 году правительство запустило программу развития сельскохозяйственных кооперативов. Один из ее пунктов — компенсация 70% стоимости приобретенного ими оборудования.

Подробнее читайте в колонке ЭП: "Аграрные кооперативы: почему фермерам выгодно дружить против кого-то".

Экономическая правда