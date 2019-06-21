ЄС продовжив секторальні санкції проти Росії

ЄС продовжив на пів року секторальні економічні санкції проти Росії через агресію в Україні - тепер вони діятимуть до 31 січня 2020 року.

Таке рішення ухвалили лідери країн-членів ЄС.

Зазначається, що зняття цих санкцій можливе лише у випадку повного виконання Мінських домовленостей.

Секторальні економічні санкції, зокрема, обмежують доступ певних банків і компаній РФ до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС.

Санкції також накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями та встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у РФ.

Крім цього, вони обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.

Нагадаємо:

20 червня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити "кримські санкції" ще на один рік.

Обмежувальні заходи застосовуються до осіб та компаній, які розташовані у ЄС.

Санкції ЄС включають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Українська правда