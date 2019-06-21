ЕС продлил секторальные санкции против России

ЕС продлил на полгода секторальные экономические санкции против России из-за агрессиюи в Украине - теперь они будут действовать до 31 января 2020 года.

Такое решение приняли лидеры стран-членов ЕС.

Отмечается, что снятие этих санкций возможно только в случае полного выполнения Минских договоренностей.

Секторальные экономические санкции, в частности, ограничивают доступ определенных банков и компаний РФ к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС.

Санкции также накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями и устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в РФ.

Кроме этого, они ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиске ее залежей.

Напомним:

20 июня Совет ЕС принял решение продолжить "крымские санкции" еще на один год.

Ограничительные меры применяются к лицам и компаниям, расположенным в ЕС.

Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Украинская правда