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Трамп заявив, що економіка США обвалиться, якщо його не оберуть на другий термін

Неділя, 16 червня 2019, 10:00

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо його не переоберуть на другий термін в 2020 році, то в США відбудеться крах ринку.

Про це він написав у Twitter.

"Економіка Трампа б'є рекорди і має довгі перспективи розвитку ... Однак, якщо хтось, крім мене, візьме верх в 2020 році (я дуже добре знаю конкуренцію), відбудеться крах ринку, подібного якому раніше не бачили! Збережіть Америку великою"- написав він.

Нагадаємо:

Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.

Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.

Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.

Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.

Українська правда

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