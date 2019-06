Трамп заявив, що економіка США обвалиться, якщо його не оберуть на другий термін

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо його не переоберуть на другий термін в 2020 році, то в США відбудеться крах ринку.

Про це він написав у Twitter.

"Економіка Трампа б'є рекорди і має довгі перспективи розвитку ... Однак, якщо хтось, крім мене, візьме верх в 2020 році (я дуже добре знаю конкуренцію), відбудеться крах ринку, подібного якому раніше не бачили! Збережіть Америку великою"- написав він.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT