Зростання економіки США торік стало рекордним із 1984 року

getty images

Економіка США у 2021 році, за попередніми даними, показала рекордне зростання з 1984 року після того, як уряд витратив трильйони доларів (6 трлн дол) на допомогу в зв’язку з COVID-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США.

Так, ВВП США торік виріс на 5,7% - це максимальне зростання з 1984 року.

"У 2020 році ВВП США знизився на 3,4%, що стало найбільшим падінням за 74 роки", - нагадує агентство.

Зазначається, що економічному зростанню сприяло збільшення витрат на товари та послуги особистого споживання, а також зростання експорту та приватних інвестицій.

Як свідчать дані Бюро, американська економіка різко зросла в четвертому кварталі (+6,9% після +2,3% у липні - вересні).

При цьому, споживчі витрати, на які припадає понад дві третини ВВП, у жовтні - листопаді зросли на 3,3% після зростання на 2% у третьому кварталі. Цей показник виріс за рахунок стрибка споживчих витрат у жовтні, але після того, як у країні почав поширюватися "омікрон", зростання сповільнилося.

Reuters додає, що зростання споживчих витрат стримувала нестача автомобілів та інших товарів на тлі проблем виробництва через глобальний дефіцит напівпровідників.

Також факторами, які стримували зростання споживчих витрат наприкінці четвертого кварталу, стали зниження купівельної спроможності домогосподарств та інфляція, які виявилися набагато вищими за цільовий показник ФРС 2%.

У грудні інфляція в США в річному вимірі досягла 7% - рекордного рівня майже за 40 років (з 1982 року).

Нагадуємо:

26 січня Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних.

Раніше повідомлялося, що ринок очікує підвищення облікової ставки на наступних зборах у березні.

Керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що підвищення ставок у США може мати серйозні наслідки для країн із високим рівнем боргу, в якому переважає долар.

Федрезерв знизив процентні ставки майже до нуля в березні 2020 року, коли пандемія коронавірусу вплинула на світову торгівлю. На такому рівні ставку планували утримувати, поки прогнозована інфляція не перевищить 2% і поки ринок праці зросте до рівнів максимальної зайнятості.

Водночас інфляція зросла до 7% за підсумками 2021 року, що чинить тиск на регулятора щодо підвищення ставок вже зараз.

У грудні Федеральна резервна система вирішила вдвічі швидше згортати програму викупу активів та допустила три підвищення ставки у 2022 році.

З березня 2020 року баланс ФРС збільшився більш ніж удвічі за рахунок програми викупу облігацій - з 4,2 трлн доларів до майже 8,7 трлн доларів.

Підвищення ставок провідними центробанками зменшує "апетит" інвесторів до ризику. Як наслідок, інвестиції у країни, що розвиваються (до яких відноситься і Україна), стануть дорожчими, адже дохідність за державними запозиченнями розраховується як ставка за казначейськими зобов'язаннями США "плюс" премія за ризик.

Читайте більше у статті Ярослава Вінокурова: Друкарський верстат зробив свою справу, США планують згортати антикризові заходи. До чого готуватися світу та Україні?

Економічна правда