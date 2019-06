Трамп заявил, что экономика США рухнет, если его не изберут на второй срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на второй срок в 2020 году, то в США произойдет крах рынка.

Об этом он написал в Twitter.



"Экономика Трампа бьет рекорды и имеет долгие перспективы развития... Однако, если кто-то, кроме меня, возьмет верх в 2020 году (я очень хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому раньше не видели! Сохраните Америку великой" — написал он.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT