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Трамп заявил, что экономика США рухнет, если его не изберут на второй срок

Воскресенье, 16 июня 2019, 10:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на второй срок в 2020 году, то в США произойдет крах рынка.

Об этом он написал в Twitter.

"Экономика Трампа бьет рекорды и имеет долгие перспективы развития... Однако, если кто-то, кроме меня, возьмет верх в 2020 году (я очень хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому раньше не видели! Сохраните Америку великой" — написал он.

Напомним:

Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.

Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.

Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.

Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.

Украинская правда

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