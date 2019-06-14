ЄС виключив одну країну з "чорного списку" податкових гаваней

Європейський Союз виключив Домініку з "чорного списку" податкових гаваней після того, як країна виконала необхідні вимоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

"Домініка виконала свої зобов'язання та вирішила занепокоєння ЄС щодо автоматичного обміну фінансовою інформацією. Зокрема, Домініка виконала необхідні кроки для підписання та ратифікації багатосторонньої конвенції ОЕСР про взаємну адміністративну допомогу. Цей крок гарантує виключення Домініки з переліку країн, які не співпрацюють з ЄС", - йдеться у повідомленні.

У "чорному списку" ЄС тепер залишаються 11 юрисдикцій: Американські Самоа, Беліз, Фіджі, Гуам, Маршаллові острови, Оман, Самоа, Тринідад і Тобаго, Об'єднані Арабські Емірати, Віргінські острови та Вануату.

ЄС створив "чорний список" у 2017 році після розкриття широко поширених схем ухилення від сплати податків.

Як відомо, Україна та Співдружність Домініки у травні скасували візовий режим.

Співдружність Домініки - острів на межі Карибського моря і Атлантичного океану, між Гваделупою і Мартинікою, із населенням близько 72 тисяч мешканців.

Європейська правда