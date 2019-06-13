Wizz Air збільшить частоту рейсів зі Львова до Словаччини, Польщі, Німеччини
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air із 20 жовтня збільшить частоту рейсів із міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького до Братислави (Словаччина), Вроцлава, Гданська (Польща), Берліна і Дортмунда (Німеччина) на зиму 2019/2020 рр.
Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.
Зазначається, що такі плани пов'язані з популярністю зазначених напрямків авіакомпанії з/до Львова, середньомісячна завантаженість яких у 2019 році становить 83%.
Так, кількість рейсів у Братиславу зросте (у порівнянні із зимою 2018/2020) з двох до п'яти рейсів на тиждень. Вони будуть виконуватися кожен понеділок, вівторок, середу, п'ятницю і суботу.
Кількість рейсів до Вроцлава - із трьох до п'яти рейсів. Вони будуть виконуватися по вівторках, середах, четвергах, суботах і неділях.
У Гданськ і Берлін рейси будуть здійснюватися в два рази частіше - чотири рази на тиждень (по понеділках, середах, п'ятницях і неділях).
У напрямку до Дортмунда кількість рейсів збільшиться з двох до трьох на тиждень (по понеділках, середах і п'ятницях).
Крім того, Wizz Air змінила частотність на тих же п'яти напрямках на літо 2019 року. Зокрема, кількість рейсів збільшено у: Братиславу - з двох до трьох, Гданськ - з двох до чотирьох; Берлін - з двох до чотирьох, Вроцлав - з трьох до п'яти і в Дортмунд - з двох до трьох.
Нагадаємо, Wizz Air розглядає можливість відновити роботу української "дочки" "Візз Ейр Україна" в 2019 році, а також планує до 2025 року інвестувати 2,5 млрд дол для розширення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 і Airbus A321.
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