У "Борисполі" розповіли про зміни у авіарейсах

ФОТО: АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ

В аеропорті "Бориспіль" заявили, що установа продовжує працювати в штатному режимі, а найближчим часом розклад може змінюватись.

Про це йдеться у facebook.

"Ми уважно слідкуємо за всіма змінами. Водночас повідомляємо, що станом на сьогодні, практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів", - зазначили там.

Щодо змін у рейсах там повідомили:

KLM скасовувала всі свої рейси з 13.02 по 17.02.2022.

FLY-DUBAI — змінила графіки з 14.02 по 28.02.2022: прибуття о 17:25, замість 22:35; відправлення о 18:25, замість 23:25

QATAR AIRWAYS XQR 295 і 296 — скасовано рейс 14.02.2022, тому що буде виконуватися рейс на більшому повітряному судні за розкладом

AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 202, слідкуйте за розкладом на офіційному табло сайту аеропорту.

Нагадуємо:

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що небо над Україною відкрите, а владою не ухвалювалось жодних рішень щодо закриття повітряного простору.

Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.

Ймовірно, з 14 лютого 2022 року всі українські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти у повітряному просторі України. Виключення може стосуватись російських авіакомпаній, які застраховані в РФ – наприклад, "Азур Ейр Україна", що є дочірнім підприємством російської "Азур Ейр".