У "Борисполі" розповіли про зміни у авіарейсах
В аеропорті "Бориспіль" заявили, що установа продовжує працювати в штатному режимі, а найближчим часом розклад може змінюватись.
Про це йдеться у facebook.
"Ми уважно слідкуємо за всіма змінами. Водночас повідомляємо, що станом на сьогодні, практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів", - зазначили там.
Щодо змін у рейсах там повідомили:
- KLM скасовувала всі свої рейси з 13.02 по 17.02.2022.
- FLY-DUBAI — змінила графіки з 14.02 по 28.02.2022: прибуття о 17:25, замість 22:35; відправлення о 18:25, замість 23:25
- QATAR AIRWAYS XQR 295 і 296 — скасовано рейс 14.02.2022, тому що буде виконуватися рейс на більшому повітряному судні за розкладом
- AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 202, слідкуйте за розкладом на офіційному табло сайту аеропорту.
Нагадуємо:
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що небо над Україною відкрите, а владою не ухвалювалось жодних рішень щодо закриття повітряного простору.
Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.
Ймовірно, з 14 лютого 2022 року всі українські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти у повітряному просторі України. Виключення може стосуватись російських авіакомпаній, які застраховані в РФ – наприклад, "Азур Ейр Україна", що є дочірнім підприємством російської "Азур Ейр".
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