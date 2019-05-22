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Україна може повністю замістити імпортні енергоносії біогазом — експерт

Середа, 22 травня 2019, 14:09
 

Україна має потенціал для повного заміщення імпортних енергоносіїв лише за рахунок біогазу.

Про це заявив директор департаменту відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Юрій Шафаренко, передає Укрінформ.

"На мою думку, Україна має більше розвивати біоенергетику, ніж сонячну і вітрову. Поясню, чому. Україна - це аграрна держава. У нас великий потенціал сільгоспсировини, яку ми неефективно використовуємо. Ми порахували, що якщо використовувати лише 37% відходів сировини, ми отримаємо більше 10 млрд кубометрів газу", - підкреслив Шафаренко.

Разом з тим, якщо задіювати під вирощування енергетичних культур малородючі землі, то Україна зможе замістити майже 20 млрд кубометрів газу.

"У підсумку, ми можемо замістити весь імпорт, навіть більше, не вирубуючи жодного дерева", - зазначив представник Держенергоефективності.

Він розповів, що загальна потужність біогазових установок в Україні трохи перевищує 50 МВт.

"Це потужності, які працюють на сільськогосподарських культурах, та потужності, що виробляють газ на полігонах. Динаміка трохи покращується, але не такимим темпами, як хотілося б", - відзначив Шафаренко.

Нагадаємо, за 2018 рік біогазові потужності в Україні зросли на третину: із 34 МВт (21 установка) на кінець 2017 року до 46 МВт (33 установки) на кінець 2018 року.

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