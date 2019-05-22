Украина может полностью заместить импортные энергоносители биогазом — эксперт

Украина имеет потенциал для полного замещения импортных энергоносителей только за счет биогаза.

Об этом заявил директор департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Юрий Шафаренко, передает Укринформ.

"По моему мнению, Украина должна больше развивать биоэнергетику, чем солнечную и ветровую. Объясню, почему. Украина - это аграрная государство. У нас большой потенциал сельхозсырья, которое мы неэффективно используем. Мы посчитали, что если использовать только 37% отходов сырья, мы получим более 10 млрд кубометров газа", - подчеркнул Шафаренко.

Вместе с тем, если задействовать под выращивание энергетических культур малоплодородные земли, то Украина сможет заместить почти 20 млрд кубометров газа.

"В итоге, мы можем заместить весь импорт, даже больше, не вырубая ни одного дерева", - отметил представитель Госэнергоэффективности.

Он рассказал, что общая мощность биогазовых установок в Украине немного превышает 50 МВт.

"Это мощности, которые работают на сельскохозяйственных культурах, и мощности, которые производят газ на полигонах. Динамика немного улучшается, но не такими темпами, как хотелось бы", - отметил Шафаренко.

Напомним, за 2018 год биогазовые мощности в Украине выросли на треть: с 34 МВт (21 установка) на конец 2017 года до 46 МВт (33 установки) на конец 2018 года.