За 2018 рік біогазові потужності в Україні зросли на третину: із 34 МВт (21 установка) на кінець 2017 року до 46 МВт (33 установки) на кінець 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Як наголошується, особливо перспективним є виробництво біогазу із сміття. В Україні щорічно утворюється близько 10 млн тонн відходів та налічується майже 5,5 тисяч сміттєзвалищ.

"Із одного полігону, де зібрано понад 1 млн тонн сміття, можна видобути біля 3 млн м3 у рік звалищного газу, який містить близько 50% чистого біометану", - заявили у прес-службі.

"На сьогоднішній день на сміттєзвалищах вже працюють 20 біогазових установок загальною потужністю 18 МВт", - йдеться у повідомленні.

"Наразі виявлено можливості для встановлення біогазових установок потужністю 14 МВт на суму близько 20 млн євро", - повідомив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Наприклад, додає він, на Дніпровському міському полігоні потенційно можна встановити біогазовий комплекс потужністю 3,7 МВт для виробництва електроенергії. Прогнозований обсяг інвестицій – 3 млн євро із терміном окупності від 3 до 6 років.

Економічна правда