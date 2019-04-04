Джордж Сорос став інвестором сервісу замовлення таксі Lyft

Один із найвідоміших американських інвесторів Карл Айкан, який кілька років тому придбав частку в сервісі замовлення таксі Lyft, продав приблизно 2,7% своїх акцій Джорджу Соросу.

Про це із посиланням на The Wall Street Journal повідомляють "Ведомости".

Як повідомили WSJ знайомі з угодою люди, це сталося перед IPO, що відбулося минулого тижня.

Як пізніше написали Financial Times із посиланням на людину, яка знає про продаж, це сталося в період між 1 березня, коли Lyft повідомив про подачу документів на IPO, і 18 березня, коли компанія оголосила початковий ціновий діапазон розміщення у 62-68 доларів за акцію.

Потім через високий попит Lyft підвищив діапазон до 70-72 доларів і в підсумку продав акції за ціною 72 долара за акцію.

За ціною IPO пакет Айкана коштує приблизно 550 млн дол, хоча швидше за все ціна угоди була дещо нижчою, відзначає WSJ.

Як повідомлялося раніше, сервіс онлайн-замовлення таксі Uber Technologies вибрав для проведення IPO Нью-Йоркську фондову біржу.