Uber готується до IPO. Компанію можуть оцінити в 120 мільярдів доларів

Сервіс онлайн-замовлення таксі Uber Technologies вибрав для проведення IPO Нью-Йоркську фондову біржу (NYSE).

Про це пише "Комерсант".

IPO Uber, в рамках якого вартість компанії може бути оцінена в 120 млрд доларів, за підрахунками Bloomberg, увійде до п'ятірки найбільших розміщень на NYSE, якщо компанія розмістить на біржі не менше 16% акцій.

Одночасно з цим стало відомо, що інша технологічна компанія, соціальна мережа Pinterest, що спеціалізується на публікації та зберіганні фотографій, яка готується до виходу на IPO, також проведе його саме на NYSE.

Рішення Uber і Pinterest провести розміщення на Нью-Йоркській біржі - ще одна ознака зростання популярності NYSE серед технологічних корпорацій в противагу традиційному місцю їх IPO, біржі Nasdaq (там торгуються в числі інших Google, Microsoft, Apple і Facebook).

Серед технологічних компаній, які вже провели IPO на NYSE, - китайський рітейлер Alibaba в 2014 році, сервіс мікроблогів Twitter в 2013 і месенджер Snap в минулому році.

IPO Uber має відбутися в квітні, тобто трохи пізніше головного американського конкурента компанії, сервісу замовлення таксі Lyft.

Кілька днів тому стало відомо, що Lyft планує залучити в ході IPO 2,1 млрд доларів, тим самим вартість компанії в цілому буде оцінена в 23 млрд доларів, IPO має відбутися вже наступного тижня.