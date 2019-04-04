Джордж Сорос стал инвестором сервиса заказа такси Lyft

Один из самых известных американских инвесторов Карл Айкан, который несколько лет назад приобрел долю в сервисе заказа такси Lyft, продал приблизительно 2,7% своих акций Джорджу Соросу.

Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщают "Ведомости".

Как сообщили WSJ знакомые со сделкой люди, это произошло перед состоявшимся на прошлой неделе IPO.

Как позже написала Financial Times со ссылкой на человека, знающего о продаже, она произошла в период между 1 марта, когда Lyft сообщил о подаче документов на IPO, и 18 марта, когда компания объявила первоначальный ценовой диапазон размещения в 62–68 доллара за акцию.

Затем из-за высокого спроса Lyft повысил диапазон до 70–72 долларов и в итоге продал акции по 72 доллара за акцию.

По цене IPO пакет Айкана стоит приблизительно 550 млн долл, хотя скорее всего цена сделки была несколько ниже, отмечает WSJ.

Как сообщалось ранее, сервис онлайн-заказа такси Uber Technologies выбрал для проведения IPO Нью-Йоркскую фондовую биржу.