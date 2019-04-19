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Мінфін спільно з МВФ розробив моделі стрес-тестування роботи держкомпаній

П'ятниця, 19 квітня 2019, 20:46

Міністерство фінансів спільно з експертом Міжнародного валютного фонду розробили моделі проведення стрес-тестування діяльності державних компаній.

Про це повідомив Мінфін за підсумками роботи технічної місії податково-бюджетного департаменту МВФ.

"Команда Мінфіну і місії МВФ зустрічалися з представниками НАК "Нафтогаз України", НАК "Енергоатом" та "Укрзалізниця" для обговорення результатів фінансово-господарської діяльності та основних фіскальних ризиків, які пов'язані з їх діяльністю. Спільно з експертом МВФ розробили моделі проведення стрес- тестування діяльності суб'єктів господарювання", - повідомляється на сторінці Мінфіну в соцмережі Facebook у п'ятницю.

Як наголошується в повідомленні, така практика допоможе визначити і мінімізувати потенційні фіскальні ризики.

Надалі співпраця Мінфіну і МВФ у напрямку управління фіскальними ризиками триватиме, вказало відомство.

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