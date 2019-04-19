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Минфин совместно с МВФ разработал модели стресс-тестирования работы госкомпаний

Пятница, 19 апреля 2019, 20:46

Министерство финансов совместно с экспертом Международного валютного фонда разработали модели проведения стресс-тестирования деятельности государственных компаний.

Об этом сообщил Минфин по итогам работы технической миссии налогово-бюджетного департамента МВФ.

"Команда Минфина и миссии МВФ встречались с представителями НАК "Нафтогаз Украины", НАК "Энергоатом" и "Укрзализныця" для обсуждения результатов финансово-хозяйственной деятельности и основных фискальных рисков, связанных с их деятельностью. Совместно с экспертом МВФ разработали модели проведения стресс тестирования деятельности субъектов хозяйствования ", - сообщается на странице Минфина в соцсети Facebook в пятницу.

Как отмечается в сообщении, такая практика поможет определить и минимизировать потенциальные фискальные риски.

В дальнейшем сотрудничество Минфина и МВФ в области управления фискальными рисками продолжаться, указало ведомство.

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Минфин МВФ

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