Минфин совместно с МВФ разработал модели стресс-тестирования работы госкомпаний
Министерство финансов совместно с экспертом Международного валютного фонда разработали модели проведения стресс-тестирования деятельности государственных компаний.
Об этом сообщил Минфин по итогам работы технической миссии налогово-бюджетного департамента МВФ.
"Команда Минфина и миссии МВФ встречались с представителями НАК "Нафтогаз Украины", НАК "Энергоатом" и "Укрзализныця" для обсуждения результатов финансово-хозяйственной деятельности и основных фискальных рисков, связанных с их деятельностью. Совместно с экспертом МВФ разработали модели проведения стресс тестирования деятельности субъектов хозяйствования ", - сообщается на странице Минфина в соцсети Facebook в пятницу.
Как отмечается в сообщении, такая практика поможет определить и минимизировать потенциальные фискальные риски.
В дальнейшем сотрудничество Минфина и МВФ в области управления фискальными рисками продолжаться, указало ведомство.
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