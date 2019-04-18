"Укравтодор" планує зробити з траси Київ — Одеса автобан

Державне агентство автомобільних доріг планує підвищити категорію траси М-05 Київ - Одеса до автобану завдяки капітальним та середнім ремонтам.

Про це заявив керівник Укравтодору Славомір Новак під час робочої наради з перевірки капітального та поточного ремонтів на дорозі державного значення М-05.

"Цього року ми проведемо капітальний і середній ремонт М-05 на ділянці від Білої Церкви до межі Київської області за рахунок Дорожнього фонду, коштів ЄБРР та ЄІБ. За рахунок програми GO Highway вже почали ремонт коридору у Черкаській області – від кордону на південь... Наша мета – підвищити цю дорогу до категорії автобану", - сказав Новак.

Він додав, що цього року планується продовжити роботи, які було заморожено в 2008 році, з будівництва мосту через Хаджибейський лиман. Контракт із переможцем тендеру вже підписано.

Крім того, з 2020 року Укравтодор сфокусуєтьсяя на ділянках траси від Умані до Одеси, Миколаєва, Херсона.

В Укравтодорі повідомляють, що міністр інфраструктури Володимир Омелян та керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак проінспектували початок робіт на ділянці 128-143 км, де підрядна організація розпочала фрезерування асфальтобетонного покриття. Роботи на цій ділянці планується завершити до жовтня цього року.

Нагадуємо:

Автомобільна дорога державного значення М-05 Київ - Одеса є складовою частиною міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е95 Гельсінкі – Київ – Одеса - Димитровград – Алексанруполіс, має загальну протяжність 504,6 км і проходить через Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області.

Економічна правда