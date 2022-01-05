Сім'я бізнесмена "з 90-их" вирубала дерева на схилі біля "Олімпійського" для будівництва 30-поверхівки

Кирило Степанець

Компанія "Лота-МНВ" почала роботи з будівництва 29-поверхового житлового комплексу у Києві на вулиці Госпітальній, 4.

Дозвіл на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом та об'єктами соціально-побутового призначення компанія отримала ще 2019 року в ліквідованій згодом Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Згідно з даними з відкритих реєстрів, площа земельної ділянки становить 1,15 га, а її нормативна грошова оцінка – 83 млн грн.

За словами очевидців, роботу будівельної техніки зі знищення дерев на схилі Черепанової гори "охороняли" так звані "тітушки".

Згідно з рендерами, опублікованими на сайті бюро A24D, на місці схилу між Палацом Спорту, НСК "Олімпійський" та готелем "Русь" буде побудовано комплекс на стилобаті.

A24D

A24D

"Лота-МНВ" належить Наталії Мироненко, дружині Григорія (Гаррі) Ісаєвича Габовича. Він помер 2018 року.

Габович був компаньйоном Семена Юфи, власника споживчого товариства Меркурій, українського аналога фінансової піраміди МММ.

Габович був і серед засновників столичного речового ринку Патент, який у 1990-х був головним базаром країни і розташовувався на Республіканському стадіоні.

Сім'ї Габовичів належить понад 14 тис. кв. м торгової нерухомості на Хрещатику, 14 та інтернет-провайдер Lucky.Net.

За даними ЕП, бізнесом сім'ї керують сини Гаррі – Юліан та Артур. Зокрема, брати будують котеджне містечко "Рославичі" під Києвом.

Підрядником будівництва на Госпітальній є фірма "Девіжн констракшн". Її бенефіціаром є російський бізнесмен Дмитро Буряк.

Олександр Колесніченко, ЕП