"Укравтодор" планирует сделать из трассы Киев — Одесса автобан

Государственное агентство автомобильных дорог планирует повысить категорию трассы М-05 Киев - Одесса до автобана благодаря капитальным и средним ремонтам.

Об этом заявил руководитель Укравтодора Славомир Новак во время рабочего совещания по проверке капитального и текущего ремонтов на дороге государственного значения М-05.

"В этом году мы проведем капитальный и средний ремонт М-05 на участке от Белой Церкви до границы Киевской области за счет Дорожного фонда, средств ЕБРР и ЕИБ. За счет программы GO Highway уже начали ремонт коридора в Черкасской области – от границы на юг... Наша цель – повысить эту дорогу до категории автобана", - сказал Новак.

Он добавил, что в этом году планируется продолжить работы, которые были заморожены в 2008 году, по строительству моста через Хаджибейский лиман. Контракт с победителем тендера уже подписан.

Кроме того, с 2020 года Укравтодор сфокусируется на участках трассы от Умани до Одессы, Николаева, Херсона.

В "Укравтодоре" сообщают, что министр инфраструктуры Владимир Омелян и руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак проинспектировали начало работ на участке 128-143 км, где подрядная организация начала фрезерование асфальтобетонного покрытия. Работы на этом участке планируется завершить до октября этого года.

Напоминаем:

Автомобильная дорога государственного значения М-05 Киев - Одесса является составной частью международного транспортного коридора Е95 Хельсинки – Киев – Одесса - Димитровград – Алексанруполис, имеет общую протяженность 504,6 км и проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

Экономическая правда