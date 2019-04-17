Екс-нардеп Крючков розповів, як до нього приходив Кононенко

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Колишній народний депутат Дмитро Крючков, якого НАБУ підозрює у махінаціях в енергетичній сфері, під час засідання суду з обрання йому запобіжного заходу розповів про вплив на нього соратника президента Ігоря Кононенка.

Про це повідомляє "Громадське".

Крючков назвав обвинувачення НАБУ "абсурдними" і "продуктом творчості прокурорів" і стверджує, що компанія "Енергомережа", яку він очолював, постачала електроенергію законно.

За його словами, згодом він отримав пропозицію ділитись прибутком від представника Петра Порошенка, однак ім'я представника Крючков не назвав.

Ще пізніше, розповів Крючков, до нього звернувся соратник президента Петра Порошенка Ігор Кононенко і "попросив ввести нового голову НКРЕ Дмитра Вовка у курс справ".

Крючков назвав Вовка "непрофесійним" і підкреслив, що ніяких фінансових стосунків з ним не мав.

"У рамках договорів між "Запоріжжяобленерго", "Дніпроспецсталлю" та "Енергомережею" всі рахунки на 100% оплачені і немає жодних претензій. Як бачимо, тут слідство повністю сфальсифікувало факт звинувачення", - заявив екс-нардеп.

Як повідомляє Центр протидії корупції у Twitter, також Крючков заявив, що глава НАБУ Артем Ситник начебто отримував півмільйона доларів неправомірної вигоди.

Прокуратура наполягає на триманні Крючкова під вартою з альтернативою внесення 346 мільйонів гривень застави, оскільки прецедент з втечею за кордон вже був.

Нагадаємо:



Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.

В липні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.

У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.

У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали письмове повідомлення про підозру Крючкову.

28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

Підозрюваний у розкраданні коштів в енергетиці екс-депутат і бізнесмен ДмитроКрючков стверджує, що найближче оточення президента Петра Порошенко курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.

У діючого глави держави Петра Порошенка розслідування програми "Схеми" назвали чорним передвиборчим піаром і заявили, що фігурант розслідування Ігор Кононенко готує позов до закордонного суду на "Радіо Свобода".

10 квітня Порошенко заявив, що не знав про причетність Кононенка до корупційної афери в енергетиці.

15 квітня екс-нардеп Дмитро Крючков, якого підозрюють у розкраданні коштів обленерго, прилетів у київський аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.

В інтерв'ю ТСН (канал "1+1" Ігоря Коломойського), оприлюдненому 15 квітня, Крючков стверджував, зокрема, що до корупційних схем навколо обленерго причетні Ігор Кононенко (БПП) і Роман Насіров.

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що він не причетний до діяльності екс-депутата й екс-керівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова.

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Українська правда