Насіров каже, що не мав справ із Крючковим: Передвиборча боротьба

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що він не причетний до діяльності екс-депутата й екс-керівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова.

Він написав у Facebook офіційну заяву через те, що "в окремих засобах масової інформації з`явилась начебто інтерв’ю пана Крючкова", в якому згадано й його ім'я.

"У тексті начебто інтерв'ю розповсюджуєтья недостовірна інформація зі згадкою про мене, яка не відповідає дійсності, носить наклепницький характер, явно випадає навіть з контекст а простіше кажучи – це цинічна брехня", – заявив Насіров.

Він припустив, що поява такої інформації пов'язана з наближенням виборів.

"Екстрадиція пана Крючкова напередодні виборів виглядає як частина якоїсь компанії. Тому я виступаю категорично проти того, щоб моє прізвище використовувалось для передвиборчої боротьби", – написав Насіров.

За його словами, цікаво, "чия це видумка, або прохання, або замовлення, і з якою метою"..

"Ніякого відношення я як голова ДФС України до ніякої протиправної діяльності, в т ч яку пов'язують з паном Крючковим, не мав і не маю. Заяви проти мене вважаю політичним замовленням в т ч для дискредитації окремих осіб і кандидата в президенти", – заявив Насіров.

"У зв’язку з цим я планую негайно звернутись до суду і притягти до відповідальності за поширення проти мене недостовірної інформації яка не відповідає дійсності", – додав він.

15 квітня екс-нардеп Дмитро Крючков, якого підозрюють у розкраданні коштів обленерго, прилетів у київський аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.

В інтерв'ю ТСН (канал "1+1" Ігоря Коломойського), оприлюдненому 15 квітня, Крючков стверджував, зокрема, що до корупційних схем навколо обленерго причетні Ігор Кононенко (БПП) і Роман Насіров.

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Нагадуємо:

Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.

В липні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.

У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.

У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали письмове повідомлення про підозру Крючкову.

28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

Підозрюваний у розкраданні коштів в енергетиці екс-депутат і бізнесмен ДмитроКрючков стверджує, що найближче оточення президента Петра Порошенко курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.

У діючого глави держави Петра Порошенка розслідування програми "Схеми" назвали чорним передвиборчим піаром і заявили, що фігурант розслідування Ігор Кононенко готує позов до закордонного суду на "Радіо Свобода".

10 квітня Порошенко заявив, що не знав про причетність Кононенка до корупційної афери в енергетиці.

Українська правда