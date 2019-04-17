Экс-нардеп Крючков рассказал, как к нему приходил Кононенко

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Бывший народный депутат Дмитрий Крючков, которого НАБУ подозревает в махинациях в энергетической сфере, во время заседания суда по избранию ему меры пресечения рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

Об этом сообщает "Громадське".

Крючков назвал обвинения НАБУ "абсурдными" и "продуктом творчества прокуроров" и утверждает, что компания "Энергосети", которую он возглавлял, поставляла электроэнергию законно.

По его словам, впоследствии он получил предложение делиться прибылью от представителя Петра Порошенко, однако имя представителя Крючков не назвал.

Еще позже, рассказал Крючков, к нему обратился соратник президента Петра Порошенко Игорь Кононенко и "попросил ввести нового председателя НКРЭ Дмитрия Вовка в курс дел".

Крючков назвал Вовка "непрофессиональным" и подчеркнул, что никаких финансовых отношений с ним не имел.

"В рамках договоров между "Запорожьеоблэнерго", "Днепроспецсталью" и "Энергосети" все счета на 100% оплачены и нет никаких претензий. Как видим, здесь следствие полностью сфальсифицировало факт обвинения", - заявил экс-нардеп.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter, также Крючков заявил, что глава НАБУ Артем Сытник якобы получал полмиллиона долларов неправомерной выгоды.

Прокуратура настаивает на содержании Крючкова под стражей с альтернативой внесения 346 миллионов гривен залога, поскольку прецедент с бегством за границу уже был.

Напомним:

Ранее "Украинская правда" уже писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.

В июле 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.

В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.

В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.

В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении Крючкову.

28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.

Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючковутверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.

У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".

10 апреля Порошенко заявил, что не знал о причастности своего ближайшего соратника и заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко к коррупционным схемам в энергетике.

15 апреля экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении средств облэнерго, прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.

В интервью ТСН (канал "1+1" Игоря Коломойского), обнародованном 15 апреля, Крючков утверждал, в частности, что к коррупционным схемам вокруг облэнерго причастны Игорь Кононенко (БПП) и Роман Насиров.

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что он не причастен к деятельности экс-депутата и экс-руководителя компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков.

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Украинская правда