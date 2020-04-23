Генпрокуратура у суді скасувала "літієві ліцензії", що належали оточенню Кононенка
Офіс Генерального прокурора у Верховному Суді домігся скасування спецдозволу на видобування літієвих руд Шевченківського родовища у Донецькій області, який видано ТОВ "Петро-Консалтінг" - компанії, яка належала оточенню Ігора Кононенка.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Встановлено, що спецдозвіл товариство отримало у 2018 році без проведення аукціону через механізм апробації, який, зокрема, передбачає проведення геологічно-економічної переоцінки запасів та ресурсів на підставі наявних геологічних матеріалів. Для цього товариством були використані документи про відкриття родовища, видані ще в радянські часи – 1982-1988 роках.
Прокурор у суді доводив, що ця процедура не може застосовуватися для отримання спецдозволу на видобування літієвих руд.
Незважаючи на доводи Генпрокуроратури про те, що товариство не було надрокористувачем цього родовища, а тому не мало права на отримання спецдозволу в пільговому порядку, суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову прокурора.
Верховний Суд, переглядаючи справу за касаційною скаргою прокурора, підтримав його аргументи, скасував незаконні рішення судів попередніх інстанцій та постановив нове рішення, яким задовольнив позов про визнання протиправним і скасування спеціального дозволу на видобування літієвих руд Шевченківського родовища.
Нагадуємо:
"Петро-Консалтінг" стало власником спецдозволу на видобуток літію на Шевченківському родовищі без конкурсу в лютому 2018 року.
Тоді засновниками фірми були Олег Большаков зі Львова та Микола Єсипенко з Києва, керівником – Ігор Коломієць.
В "Петро-Консалтінг" повідомили, що директором фірми працює Тарас Ігнащенко – син Володимира Ігнащенка, радника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.
Ігнащенко-старший є сусідом першого замголови парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка – бізнес-партнера Петра Порошенка.
У 2016 році журналісти зафіксували Ігнащенка серед тих, хто зустрічав Кононенка в аеропорту "Жуляни".
В травні 2018 року генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу за підозрою в незаконній видачі спецдозволу "Петро-Консалтінг", але судовий реєстр не містить жодної інформації про рух цього розслідування.
Також прокуратура програла адміністративний спір за спецдозвіл в судах (перша і апеляційна інстанції).
Згодом, Наші Гроші повідомляли, що оточення Кононенка втратило контроль над літієвим родовищем.
Економічна правда
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