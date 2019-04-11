Порошенко заявив, що не знав про причетність Кононенка до корупційної афери в енергетиці

Президент України Петро Порошенко заявив, що не знав про причетність свого найближчого соратника та заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігоря Кононенка до корупційних схем в енергетиці.

Про це Порошенко розказав в інтерв’ю "Радіо НВ", пише Радіо Свобода.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший") оприлюднили записи телефонних розмов за участю Кононенка, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень з державних обленерго – на прохання журналістів вони були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США.

На запитання журналіста "​Радіо НВ"​ про розслідування "​Схем"​ Петро Порошенко лише запевнив, що сам він не знав про жодні афери і не був до них причетний.

"​Ні до яких корупційних схем президент Порошенко не був причетний... Мені не було відомо ні про які корупційні схеми"​, –​ заявив він.

Натомість відповідальність за тривале розслідування він переклав на правоохоронців.

"Якщо ми говоримо про справу, яка зараз презентується по енергетичному сектору – справа 15-го року. Чотири роки – що ви шукали?", - каже він.

При цьому Порошенко наголосив, що не має жодного впливу на правоохоронців та що ні сам він, ні будь-хто інший від його імені не звертався до органів, "щоб забезпечити спеціальний режим розслідування".

Крім того, він зазначив, що вважає це "навмисним і свідомим витоком" напередодні виборів.

Він підкреслив, що незалежно від імен чи наближеності до президента, винні мають понести відповідальність – але в разі, якщо це буде доведено в суді.

"Коли суд ухвалить рішення – незалежно від того, яку посаду обіймає чи як близько до керівника держави він не знаходився б, ця людина має обов’язково опинитися у в’язниці, – заявив голова держави журналістам. – А якщо ні – швидко, не треба три роки тягнути – немає доказів, проінформуйте суспільство і вибачтесь".

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Нагадаємо:

28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

Підозрюваний у розкраданні коштів в енергетиці екс-депутат і бізнесмен Дмитро Крючков стверджує, що найближче оточення президента Петра Порошенко курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.

Раніше британська Телерадіомовна Корпорація BBC вибачилась і погодилася виплатити відшкодування президентові України Петру Порошенку за матеріал про те, що сторона Порошенка заплатила за його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

8 лютого видання PressGazette повідомило, що суд у Лондоні в ході попереднього слухання справи визнав однобоким матеріал ВВС, в якому йшлося про те, що посередники українського президента Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тисяч доларів за першу зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через цей матеріал і виграв суд.

Українська правда