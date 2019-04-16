Польща надала всім дітям право одержувати 500 злотих на місяць

З 1 липня цього року всі діти і молодь у Польщі до 18-ти років матимуть право отримувати 500 злотих (понад 100 євро) на місяць. Досі така допомога призначалася лише на другу і кожну наступну дитину в сім’ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Члени уряду кажуть, що цей крок спрямований на поліпшення загальної демографічної та економічної ситуації. За словами прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького, розширення програми "Родина 500+" – це відповідь на ризик ослаблення зростання ВВП.

"Це має слугувати поліпшенню демографії Польщі, щоб була молодь, яка пізніше працюватиме і на нашу пенсію, і на економічний розвиток всієї країни", - сказав він.

Міністр родини, праці і соціальної політики Ельжбєта Рафальська додала, що програма "Родина 500+" вже впливає на демографію: "Показник дітонароджуваності – 1,45 – найвищий з 1997 року".

Після змін бенефіціарами програми "Родина 500+" стане майже 7 мільйонів дітей. Видатки з державного бюджету зростуть на 9,5 мільярда злотих.