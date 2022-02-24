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Українських туристів з інших країн евакуюватимуть через Польщу

Четвер, 24 лютого 2022, 14:42
 
avianews

Міністерство інфраструктури домовилося з Польщею про евакуацію через її територію українських громадян, які залишилися за кордоном, на батьківщину.

Про це повідомив агенції "Інтерфакс-Україна" міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Наразі у туроператора AZUR за кордоном перебуває 12,42 тис. осіб: 8,45 тис. у Єгипті, 307 у Малі, 317 на Кубі, 636 у Занзібарі, 526 у Мексиці, 248 у Туреччині, 1933 особи у Домінікані.

Також авіакомпанія Bees Airline повідомила про те, що близько 3 тис. осіб планується евакуювати з Єгипту та ОАЕ у найближчі 10-14 днів.

Міністерство продовжує підрахунки громадян, які потребуватимуть повернення на батьківщину.

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туризм Польща війна

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