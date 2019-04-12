Всі розділи
Укр / Рус

SkyUp запустить прямий авіарейс Харків-Париж

П'ятниця, 12 квітня 2019, 14:44
 

Із 11 липня українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines запустить прямі регулярні рейси з Харкова до Парижа (аеропорт "Шарль де Голль").

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

У компанії зазначили, що рейси у Париж — це абсолютно новий напрям для міжнародного аеропорту "Харків".

Перельоти із Харкова до Парижа будуть здійснюватися щовівторка та щоп'ятниці. Час у дорозі займе 4 години 5 хвилин.

Ціни на квитки стартують від 2 714 гривень в один бік. Зазначається, що продаж квитків уже відкрито на сайті авіакомпанії skyup.aero.

Українська авіакомпанія SkyUp була заснована у червні 2017 року. Компанія виконує рейси з травня 2018 року. Водночас із відкриттям нових регулярних напрямків, перевізник планує запустити літні чартерні перельоти з Харкова в Шарм-Ель-Шейха (Єгипет), Тівата (Чорногорія), Монастіра (Туніс) і Анталії (Туреччина).

Нагадаємо:

Раніше SkyUp оголосив про відкриття п'яти нових рейсів із Харкова до Барселони (Іспанія), Ларнаки (Кіпр), Ріміні (Італія), Кутаїсі (Грузія) і Одеси.

Ще раніше компанія відкрила перельоти в Шарджу (ОАЕ).

Також починаючи з травня SkyUp запустить 4 нові рейси з Одеси в міста Італії, Іспанії, Грузії та Вірменії.

Окрім того, лоукостер раніше анонсував запуск трьох нових регулярних авіамаршрутів з Києва в 2019 році: два з них у Болгарію, один — до Вірменії.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа Франція Харків аеропорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Сім'я загиблого під час аварії 737 MAX подала позов до Boeing на 50 мільйонів доларів 11 квітня 2019, 14:33
Аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік майже вдвічі 10 квітня 2019, 17:43
Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" зріс на 15% 8 квітня 2019, 12:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті