SkyUp запустить прямий авіарейс Харків-Париж

Із 11 липня українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines запустить прямі регулярні рейси з Харкова до Парижа (аеропорт "Шарль де Голль").

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

У компанії зазначили, що рейси у Париж — це абсолютно новий напрям для міжнародного аеропорту "Харків".

Перельоти із Харкова до Парижа будуть здійснюватися щовівторка та щоп'ятниці. Час у дорозі займе 4 години 5 хвилин.

Ціни на квитки стартують від 2 714 гривень в один бік. Зазначається, що продаж квитків уже відкрито на сайті авіакомпанії skyup.aero.

Українська авіакомпанія SkyUp була заснована у червні 2017 року. Компанія виконує рейси з травня 2018 року. Водночас із відкриттям нових регулярних напрямків, перевізник планує запустити літні чартерні перельоти з Харкова в Шарм-Ель-Шейха (Єгипет), Тівата (Чорногорія), Монастіра (Туніс) і Анталії (Туреччина).

Нагадаємо:

Раніше SkyUp оголосив про відкриття п'яти нових рейсів із Харкова до Барселони (Іспанія), Ларнаки (Кіпр), Ріміні (Італія), Кутаїсі (Грузія) і Одеси.

Ще раніше компанія відкрила перельоти в Шарджу (ОАЕ).

Також починаючи з травня SkyUp запустить 4 нові рейси з Одеси в міста Італії, Іспанії, Грузії та Вірменії.

Окрім того, лоукостер раніше анонсував запуск трьох нових регулярних авіамаршрутів з Києва в 2019 році: два з них у Болгарію, один — до Вірменії.

Економічна правда