SkyUp запустит прямой авиарейс Харьков-Париж

С 11 июля украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запустит прямые регулярные рейсы из Харькова в Париж (аэропорт "Шарль де Голль").

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что рейсы в Париж — совершенно новое направление для международного аэропорта "Харьков".

Улететь из Харькова в Париж можно будет по вторникам и пятницам. Время в пути составит 4 часа 5 минут.

Цены на билеты стартуют от 2 714 гривен в одну сторону. Отмечается, что продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании skyup.aero.

Украинская авиакомпания SkyUp была основана в июне 2017 года. С мая 2018 года она осуществляет рейсы. Наряду с открытием новых регулярных направлений, перевозчик планирует запустить летние чартерные перелёты из Харькова в Шарм-Эль-Шейх (Египет), Тиват (Черногория), Монастир (Тунис) и Анталию (Турция).

Напомним:

Ранее SkyUp объявил об открытии пяти новых рейсов из Харькова в Барселону (Испания), Ларнаку (Кипр), Римини (Италия), Кутаиси (Грузия) и Одессу.

Ещё раньше компания открыла перелёты в Шарджу (ОАЭ).

Также начиная с мая SkyUp запустит 4 новых рейса из Одессы в города Италии, Испании, Грузии и Армении.

Кроме того, лоукостер ранее анонсировал запуск трех новых регулярных авиамаршрутов из Киева в 2019 году: два из них в Болгарию, один — в Армению.

Экономическая правда