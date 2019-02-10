SkyUp запускає регулярні рейси в ОАЕ

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає сезонні регулярні рейси в Об'єднані Арабські Емірати.

Про це "Укрінформу" повідомили у прес-службі SkyUp Airlines.

"Компанія SkyUp Airlines запускає сезонні регулярні рейси в Об'єднані Арабські Емірати. Польотна програма розрахована з 2 березня по 11 травня 2019 року", - заявили у компанії.

"Рейси здійснюватимуться щосуботи з аеропорту "Харків" в аеропорт емірату Шарджа", - сказали у прес-службі.

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22 жовтня 2018 року SkyUp запустила продаж квитків по лоу-кост концепції на рейси з Києва в Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону, які почали виконуватися з грудня 2018 року.

На початку жовтня стало відомо, що SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Даний документ дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі - до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.

Раніше SkyUp виконувала тільки чартерні рейси. Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.