SkyUp оголосив нові напрямки з Києва

Лоукостер SkyUp анонсував запуск трьох нових регулярних авіамаршрутів з Києва в 2019 році: два з них в Болгарію, один - до Вірменії.

Про це повідомляє avianews.com.

З 17 травня літаки авіакомпанії почнуть літати двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях з Києва в Єреван. Мінімальна ціна авіаквитків починається від 1829 грн з урахуванням перевезення 7 кг ручної поклажі.

З 31 травня SkyUp відкриє рейси з Києва на болгарський курорт, розташований на березі Чорного моря - Бургас. Польоти будуть виконуватися два-три рази на тиждень.

З 14 червня лоу-кост запустить рейси на ще один болгарський курорт - у Варну. Рейси заплановані раз на тиждень по п'ятницях. Вартість авіаквитків на обидва болгарських напрямки починається від 1325 грн в одну сторону.

Нові рейси SkyUp з Києва будуть обслуговуватися в терміналі F аеропорту Бориспіль, куди лоу-кост почне перехід з Жулян з 31 березня.

Нагадуємо:

22 жовтня 2018 року SkyUp запустила продаж квитків по лоу-кост концепції на рейси з Києва в Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону, які почали виконуватися з грудня 2018 року.

На початку жовтня стало відомо, що SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Даний документ дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі - до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.

Раніше SkyUp виконувала тільки чартерні рейси. Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.