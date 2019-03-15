SkyUp запустить 4 нові рейси із Одеси
Лоукостер SkyUp відкриває чотири нові регулярні рейси з Одеси в міста Італії, Іспанії, Грузії та Вірменії.
Про це пише перевізник на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, будуть виконуватися польоти в Ріміні, Барселону, Кутаїсі і Єреван.
Повідомляється, що на сайті авіакомпанії вже відкрито продаж квитків на нові напрямки.
Перелік нових рейсів із Одеси:
У Ріміні (Італія) — літаки почнуть літати з 2 червня. Рейси виконуватимуться щонеділі. Ціна квитка в одну сторону стартує від 2239 грн (без багажу).
У Барселону (Іспанія) — з 25 травня. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень щосереди та щосуботи. Вартість квитка в одну сторону — від 2507 грн (без багажу).
У Кутаїсі (Грузія) літаки почнуть літати 4 червня. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень — щовівторка та щоп'ятниці. Вартість квитка в одну сторону — від 1757 грн (без багажу).
У Єреван (Вірменія) — із 17 травня. Рейси виконуватимуться щопонеділка та щоп'ятниці. Вартість квитка в одну сторону — від 1785 грн (без багажу).
Нагадаємо, раніше SkyUp анонсував запуск трьох нових авіамаршрутів з Києва у 2019 році: два з них в Болгарію, один — до Вірменії.
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