НБУ посилив вимоги до власників банків

12 квітня набули чинності нові вимоги Національного банку до банків.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку з посиланням на постанову №59.

Зокрема, розширено перелік підстав, за яких структура власності банку буде вважатися непрозорою - до них додано відсутність погодження набуття істотної участі.

Крім того, з'явилися критерії оцінки фінансового/майнового стану десяти найбільших ключових учасників в структурі власності банку.

Цей стан вважається задовільним за двох умов:

розмір власних коштів юридичної або фізичної особи перевищує величину частини регулятивного капіталу банку, пропорційну частці цієї особи в статутному капіталі та ціну придбання участі в банку в разі придбання;

джерела власних коштів особи є підтвердженими.

Нагадуємо:

Протягом 2014-2016 років для забезпечення значних обсягів виплат вкладникам неплатоспроможних банків Фонд гарантування вкладів залучив у Міністерства фінансів кредити у вигляді державних цінних паперів на загальну суму 59,6 млрд грн.

Економічна правда