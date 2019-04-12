НБУ ужесточил требования к собственникам банков
12 апреля вступили в силу новые требования Национального банка к банкам.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка со ссылкой на постановление №59.
В частности, расширен перечень оснований, при которых структура собственности банка будет считаться непрозрачной — к ним добавлено отсутствие согласования приобретения существенного участия.
Кроме того, появились критерии оценки финансового/имущественного состояния десяти крупнейших ключевых участников в структуре собственности банка.
Это состояние считается удовлетворительным при двух условиях:
размер собственных средств юридического или физического лица превышает величину части регулятивного капитала банка, пропорциональную доле этого лица в уставном капитале и цену приобретения участия в банке в случае возмездного приобретения;
источники собственных средств лица является подтвержденными.
Напоминаем:
В течение 2014-2016 годов для обеспечения значительных объемов выплат вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов привлек в Министерстве финансов кредиты в виде государственных ценных бумаг на общую сумму 59,6 млрд грн.
Экономическая правда
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